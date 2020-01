Questa Koenigsegg Regera da 1.500 cavalli è fin troppo potente: il video

Nonostante la Koenigsegg Regera sia già arrivata sul mercato, e le prime consegne ai clienti siano già state effettuate da un pezzo, le recensioni che la riguardano sono state davvero poche. Adesso, grazie al canale YouTube Mr JWW, abbiamo la possibilità di vedere e ascoltare da vicino la hypercar svedese mentre si dimena in pista.

Innanzitutto vi diciamo a muoverla come un razzo ci pensano un motore termico e ben tre motori elettrici, alimentati da un pacco batterie. Il propulsore tradizionale è un V8 bi-turbo da 5,0 litri che, aggiungendo la propria potenza a quella elettrificata da 714 cavalli, compone un totale di oltre 1.500 cavalli e circa 2.000 Nm di coppia. La incontenibile esuberanza viene scaricata esclusivamente sulle ruote posteriori tramite un sistema di trasmissione proprietario chiamato Direct Drive.

Tutto ciò consente alla Regera delle performance assolutamente folli, anche nel settore delle hypercar. Parliamo di una velocità massima che supera i 400 km/h, e un tempo impiegato per passare da ferma a 400 km/h e poi di nuovo a 0 km/h di 31,49 secondi. In pratica ci mette 1,8 secondi in meno rispetto alla già incredibile Koenigsegg Agera RS.

Come ha potuto sperimentare anche Mr JWW, la Regera possiede un'accelerazione spaventosa in grado di sconvolgere in un attimo l'espressione facciale e incollare tutto il corpo al sedile sportivo. Il tracciato per sfortuna era leggermente bagnato e non è quindi stato possibile testare a fondo la vettura, ma in questo caso Mr JWW può in realtà dirsi fortunato vista l'indomabile bestia che si è ritrovato a guidare.

In ogni caso Koenigsegg ha prodotto soltanto 80 esemplari di Regera, e forse quello del video è uno dei più accattivanti visti in giro per il web, ed è tra l'altro stato messo in vendita da Semco Cars in Germania.

La casa automobilistica svedese ha adesso in programma di lanciare un bolide capace di superare i 500 km/h, non perdete pertanto l'appuntamento con il prossimo Salone di Ginevra. Un'altra cosa che non potete perdervi è questo video, che mostra la Koenigsegg Jesko da 1.600 cavalli per la prima volta in strada.