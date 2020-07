Koenigsegg ha pubblicato un mini film su YouTube, e non potete perdervelo

Pare che di recente Koenigsegg abbia tutta l'intenzione di portarsi a casa l'Oscar, perché il brevissimo film che potete vedere attraverso il video in alto è caduto su di noi letteralmente come un fulmine a ciel sereno.

Il cortometraggio è stato prodotto, girato, scritto e interpretato interamente dai dipendenti della casa automobilistica svedese, che ancora una volta non manca di mostrare il suo estro al pubblico. A questo punto non possiamo che chiederci: ma c'è veramente qualcosa che questi pazzi geniali non sono in grado di fare?

A ogni modo, all'interno della pellicola compaiono anche il CEO del brand, Christian von Koenigsegg, e un certo numero di membri del team i quali non hanno mancato di dare il proprio apporto al cast attoriale. Il progetto è stato chiamato "Time to Reign", e Koenigsegg ha persino deciso di dare un nome al gruppo che ha dato alla luce quanto vediamo, denominandolo Koenigsegg Production. Dal nostro canto siamo sia stupiti che entusiasti dell'idea, e senz'altro i ragazzi in tal modo si sono tenuti occupati durante il lockdown conseguente alla pandemia di coronavirus.

Da quello che sappiamo, gran parte delle scene sono state registrate ad Angelholm, nel sud della Svezia, dove giace la sede del marchio automobilistico. Comunque, per concludere passando al nucleo del lavoro di Koenigsegg, vogliamo rimandarvi a quella meraviglia della progettazione che è la incredibile Gemera: una Gran Turismo di eccezionale lusso e dalle prestazioni estreme.

Infine, giusto per far capire le ambizioni senza orizzonti visibili del brand, pare che l'imminente Jesko Absolut possa toccare i 532 km/h di velocità massimale, con l'intento di fare impallidire ogni bolide disponibile attualmente sul mercato.