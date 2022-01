Koenigsegg ci mostra le linee della sua nuova e misteriosa hypercar

Primi giorni di 2022 e prime anteprime per le case automobilistiche. Koenigsegg ha postato una misteriosa immagine sulla sua pagina Facebook, alludendo ad una nuova hypercar. Pochi i dettagli: il profilo ricorda i modelli storici della casa svedese.

Accanto all'immagine una didascalia che promette “prestazioni ancora più estreme grazie ad una sapiente ingegnerizzazione e un design ottimale”. Dal punto di vista ingegneristico Koenigsegg ci ha regalato gioielli come il sistema di valvole pneumatiche Freevalve della Gemera o la trasmissione monomarcia adottata dalla Regera. Con la nuova misteriosa hypercar ci si potrebbe aspettare l'ennesima rivoluzione.

Dal profilo laterale il veicolo somiglia decisamente poco alla Gemera, una gran turismo a quattro posti, attingendo leggermente di più dalle coupé a due posti secchi come Regera e Jesko. La più grande somiglianza si scova tuttavia andando indietro nel tempo e paragonando l'immagine con le silhouette di Koenigsegg CC8S e derivate. Un design iconico che rese grande una piccola boutique scandinava.

Il 2022 segnerà il ventennale della CC8S e quindi potrebbe essere il momento perfetto per lanciare un modello che la omaggi. Immaginiamo anche che la domanda su una Koenigsegg dall'aspetto classico sia altissima, considerando l'appetito insaziabile su modelli come la Pagani Zonda.

Non resta che attendere maggiori informazioni a riguardo. È molto probabile che Koenigsegg diramerà ulteriori dettagli o immagini nei prossimi mesi, in attesa dell'annuncio completo. Gli ingredienti presumiamo saranno gli stessi degli ultimi modelli: tantissimi cavalli e soluzioni ingegneristiche estreme condite da un altissimo comfort, come testimonia l'innovativa Koenigsegg Gemera.