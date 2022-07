Koenigsegg mostra ancora interesse nel raggiungere le 300 miglia orarie, ma è rischioso

A marzo 2020 Christian von Koenigsegg presentò la Jesko Absolut, con la promessa che avrebbe raggiunto, e probabilmente superato, l’ambito limite delle 300 miglia orarie, ossia 482 km/h. Con la rinuncia da parte di Bugatti nel ricercare limite di velocità sempre più elevati, alcune cose hanno abbandonato a loro volta la sfida, ma non Koenigsegg.

Hennessey ad esempio avrebbe tutte le carte in regola per sfondare record, ma John Hennessey ha dichiarato di non essere interessata a ricercare velocità folli, al contrario, il CEO di Koenigsegg ha ancora intenzione di raggiungere la velocità promessa con la Jesko Absolut, ma allo stesso tempo comprende quanto sia pericoloso un test di questo tipo.

La conferma è arrivata durante un’intervista di Christian von Koenigsegg ai microfoni di Top Gear, aggiungendo che sarebbe un peccato non poter mostrare al mondo cosa sia in grado di fare la Absolut. Questo tipo di prove sono però parecchio pericolose, come ha spiegato successivamente.

“È roba davvero spaventosa. Quando abbiamo fatto il record di un'auto di serie omologata, in due direzioni a 277 mph in Nevada [con l'Agera RS] su una strada aperta, è stato semplicemente troppo pericoloso. Mi piacerebbe avere un'area chiusa, magari come il test track di Ehra-Lessien, che è molto ampio, ed elimina parte dei pericoli a lato strada, restando comunque abbastanza spaventoso. Vorremmo sicuramente andarci solo per motivi di sicurezza. Controllare il luogo, la strada, avere un pilota esperto”.

I più attenti di voi di ricorderanno che il tracciato di Ehra-Lessien è il test track utilizzato dal Gruppo VW, ed in particolare si tratta dello stesso utilizzato da Bugatti per toccare i 490 km/h a bordo della Chiron Super Sport 300+.