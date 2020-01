Koenigsegg Mission 500: a Ginevra l'auto che vuole superare i 500 km/h

Sapete quale sia, attualmente, l'auto più veloce del mondo? Di certo la Bugatti Chiron Super Sport 300+, c'è qualcuno però che vuole soffiarle il titolo: parliamo della nuova Koenigsegg Mission 500 Concept.

Un nome che è tutto un programma, quei "500" infatti rappresentano i chilometri orari che la vettura vuole raggiungere, 500 km/h. Questa la barriera che il produttore svedese vuole infrangere, superando di fatto la Chiron che al massimo delle sue potenzialità ha superato di pochissimo i 490 km/h (tuttavia la versione stradale è "limitata" a 440 km/h).

Mentre la stessa Bugatti ha annunciato di ritirarsi ufficialmente dalle gare di velocità estrema, raggiungendo l'obiettivo aziendale che anni fa si era imposta, Koenigsegg e Hennessey continuano assolutamente per la loro strada, rispettivamente con la Mission 500 e la Venom F5. La casa svedese del resto era già andata vicina al record con la Jesko, capace di toccare i 482,8 km/h, non abbastanza però per fare la storia. Storia che potrebbe cambiare dopo il prossimo Salone di Ginevra di marzo (partenza esatta per la stampa il prossimo 3 marzo), dove appunto farà il suo debutto la Koenigsegg Mission 500. Riuscirà la casa europea a toccare un nuovo, disumano record di velocità estrema entro la fine del 2020?