La prima Koenigsegg Jesko è uscita dalla fabbrica: sarà l'auto più veloce al mondo?

Era l'aprile del 2022 quando la Casa automobilistica svedese Koenigsegg presentò l'auto più veloce del mondo, o perlomeno la sua versione 'pre-produzione', vale a dire la Jesko. In quasi due anni di attesa nulla è successo, poi la grande novità. Realizzata la prima unità della tanto attesa supercar scandinava, ma non c'è troppo da festeggiare.

Già, perché si tratta di una modello personalizzato che è stato consegnato in un concessionario Koenigsegg in Svizzera; non è stato rivelato alcun dato del modello e, soprattutto, rivela la fonte (AutoEvolution) passerà ancora molto tempo prima di vedere la Jesko in prova su un rettilineo, per verificare se è veramente in grado di rispettare le alte, altissime, aspettative create dal suo stesso brand.

Infatti nel 2020, tanto per tornare ancora più indietro nel tempo, l'amministratore delegato dell'azienda svedese (Christian von Koenigsegg) promise che Jesko non solo sarebbe stata l'auto più veloce mai costruita dal marchio di Ängelholm, del passato ma anche del futuro, ma sarebbe stata anche quella più veloce dell'intero scenario automobilistico; scenario che, ricordiamo, oggi vede la presenza di hypercar (l'hypercar Mercedes AMG-One è ora disponibile per tutti) capaci di sfiorare addirittura i 500 km/h. Fantascienza, eppure gli svedesi vogliono andare oltre.

Ci riusciranno? A quanto pare dobbiamo attendere ancora per avere la risposta a questa domanda. Nel frattempo la Jesko appena consegnata in Svizzera è stata realizzata interamente in fibra di carbonio, così da alleggerirne il peso (circa 1.390 kg). Inoltre, la vettura è dotata di un motore V8 da 1.600 CV, di 1.500 Nm di coppia e della trasmissione 'Lightspeed'.