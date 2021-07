La Koenigsegg Jesko è pronta: 1.600 cavalli per disintegrare ogni record

Koenigsegg ha appena annunciato il via alla produzione della sua stratosferica Jesko mostrando al mondo un appariscente prototipo di preproduzione a circa due anni dal primo annuncio, avvenuto al Salone di Ginevra del 2019.

L'assurda casa automobilistica svedese ha intenzione di produrre soltanto 125 esemplari di Jesko e Jesko Absolut presso lo stabilimento di Ängelholm, in Svezia, e i pochi ma facoltosi clienti cominceranno a ricevere il loro ambitissimo ordine dalla primavera del 2022.

A chi non si fosse mai avvicinato all'incredibile bolide scandinavo vogliamo fornire qualche numero di un certo tipo. La Koenigsegg Jesko monta in posizione centrale un fenomenale V8 twin-turbo da 5,0 litri sviluppato internamente, il quale arriva a produrre una potenza di 1.600 cavalli e una coppia di 1.500 Nm attraverso un carburante E85, mentre con la regolare benzina si ferma a "soli" 1.280 cavalli.

Tutta la sua esuberanza viene inviata alle sole ruote posteriori grazie all'avveniristico sistema Light Speed Transmission (LST) che, come suggerisce il nome, esegue cambiate alla velocità della luce. Altre caratteristiche tecniche degne di nota concernono le molle triplex Koenigsegg montate all'avantreno, l'aerodinamica attiva e un set di pneumatici Michelin particolarmente aderente per garantire una manovrabilità perfetta. Adesso la Bugatti Chiron deve stare attenta, perché il record di velocità massima per un'auto omologata e in condizioni stock potrebbe vacillare.

Tornando al prototipo della galleria di immagini in fondo alla pagina notiamo una verniciatura in Tang Orange Pearl che ricorda di sicuro la mitica CCR (eccola mentre sfreccia in pista), mentre i dettagli sia dentro che fuori sono realizzati soprattutto in argento e con fibra di carbonio a vista, che in una macchina simile non può mai mancare. In effetti l'abitacolo è dominato dal sesto elemento della tavola periodica, ma anche l'arancione carico vuole la sua parte e se la prende. In mezzo alla plancia spicca il display disposto verticalmente, ma è la quantità di dettagli a impressionare.

Ecco come Christian von Koenigsegg, CEO e fondatore del brand, ha commentato questo momento:"Siamo molto eccitati di mostrare questa Jesko di preproduzione in concomitanza con l'avvio alla produzione delle 125 Jesko e Jesko Absolute per i clienti. Come parte della nostra espansione graduale, il pre-assemblaggio della Jesko comincerà presso uno stabilimento ampliato di 10.000 metri quadrati."

In parallelo ai lavori per la Jesko si svolgono anche quelli sulla Gemera. La potentissima hypercar con configurazione posti 2+2 si avvicina: ammiriamo il team di AMMO NYC mentre si prende cura della sua carrozzeria.