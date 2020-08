La Koenigsegg Jesko ha un optional che costa quanto una supercar

L'esclusività è tutto nel mondo delle hypercar, nel caso della Koenigsegg anche il configuratore online della Jesko è destinato a pochi: soltanto le 125 persone che l'hanno prenotata hanno ricevuto nome utente e password per accedervi.

L'imprenditore Manny Khoshbin è uno dei pochi fortunati ed ha voluto condividere la configurazione della sua Jesko con il pubblico di YouTube. Fin dalla prima schermata salta all'occhio un numero impressionante: 443.400 dollari. Il corrispettivo di circa 375.000 euro, al cambio attuale, per una singola opzione, anzi, per un singolo colore: il carbonio a vista. Questa carrozzeria si ottiene con una tecnica che il costruttore chiama Koenigsegg Naked Carbon; è pura fibra di carbonio, nessun rivestimento, niente vernici, dietro c'è esclusivamente un laborioso processo di lucidatura a mano.

La tecnica brevettata dalla casa svedese debuttò per la prima volta nel 2019, su di un esemplare di Regera. Anche le altre opzioni basate sulla fibra di carbonio non sono da meno, la variante verde viene 292.000 euro, il carbonio a vista con pellicola e senza tecnica KNC 247.000 euro, mentre i colori Apple Red e Sweet Mandarin soltanto 53.500 euro, un buon affare. Tra gli altri optional spiccano i cerchioni in carbonio con pneumatici Michelin Cup 2R, disponibili a 93.500 euro. Parliamo di una hypercar da 3 milioni, ma senza dubbio anche Khoshbin avrà, almeno per un instante, pensato che con la cifra richiesta dal singolo carbonio KNC si può acquistare una Ferrari 812 GTS ben accessoriata.

La Jesko è dotata di un incredibile V8 bi-turbo con 1.600 CV di potenza massima (sfruttando il carburante E85) e di un'inedita trasmissione a doppia frizione e nove rapporti. Il prezzo base, di 2.890.000 euro, è salito fino 3.450.00 euro per l'esemplare di Khoshbin, evidentemente affascinato dagli optional più esclusivi.