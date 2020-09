Koenigsegg Jesko finalmente in azione, ecco il suo sound

Il via alla produzione della Koenigsegg Jesko avverrà entro poche settimane e concluderà una fase di sviluppo durata molti anni, ma siamo sicuri che l'attesa sarà ripagata alla grande per la gioia di tutti gli appassionati dei bolidi più estremi.

Adesso un nuovo video sulla hypercar è appena stato pubblicato su Instagram da parte del produttore svedese, e ci consente di ascoltare la Jesko mentre accelera a tutto gas. Non solo il suo "rumore" è fantastico, ma pare diverso da tutte le altre Koenisegg costruite finora.

Proprio come la Agera che va a rimpiazzare, la Jesko è mossa da un possente V8 bi-turbo da 5,0 litri, che però dalla sua penultima iterazione è stato modificato tramite l'introduzione di un albero motore a pedivella piana. Ciò consente al propulsore di raggiungere gli 8.500 giri al minuto e di creare il peculiare sound udibile dal video in fondo alla pagina. In precedenza le Koenisegg emettevano un suono più grave e profondo, mentre la Jesko ulula come se utilizzasse un V10 al suo limite.

A ogni modo, abbinato al V8, troviamo un avanzatissimo cambio a frizione a dischi multipli e nove rapporti, il quale esegue le cambiate alla velocità del fulmine e scarica sull'asfalto una aggressività intimorente. Parliamo di 1.600 cavalli di potenza e 1.500 Nm di coppia con carburante E85, e cioè di numeri simili a quelli erogati dalla Bugatti Centodieci.

E' proprio quest'ultima infatti a rappresentare forse la sua rivale diretta, anche se oramai il mondo automobilistico è in fase di rapida evoluzione, e non bisogna quindi disdegnare un confronto con le imminenti hypercar completamente elettriche, come l'assurda Lotus Evija, la appariscente Aspark Owl o la futuristica Pininfarina Battista: tutte e tre sprigionano circa 2.000 cavalli di potenza.

In chiusura vogliamo menzionare un altro prodotto della casa svedese: la Koenisegg Gemera che promette le tecnologie del futuro, le comodità di una Gran Turismo e le prestazioni di una vera hypercar.