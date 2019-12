La Koenigsegg Jesko da 1600 cavalli per la prima volta in strada: e che rombo!

La produzione della Koenigsegg Jesko prenderà il via all'inizio del 2020 ma, prima dell'effettiva distribuzione, ci è possibile ammirarne varie caratteristiche grazie ad un video registrato in Svezia, alla sede centrale della casa automobilistica svedese.

Al volante di questo esemplare di test c'è proprio Christian von Koenigsegg in persona, il boss del brand, che purtroppo non ci permette di dare un'occhiata agli interni. Quello che invece possiamo vedere è l'esterno dell'hypercar, la quale monta un V8 bi-turbo da 5,0 litri e in grado di sviluppare 1.600 cavalli con carburante E85. Cotanta imponenza è scaricata sulle ruote da un modernissimo cambio a doppia frizione e nove rapporti, capace di saltare anche dalla prima alla quinta marcia in base alle necessità di guida.

La cosa forse più interessante del video è la possibilità di ascoltare il suono prodotto dalla Jesko: una melodia acuta, quasi come se uscisse da un piccolo motore ad alti giri, che poi va a fondersi al costante fischio emesso dai turbo per una combinazione quasi orchestrale.

Koenigsegg ne produrrà soltanto 125 esemplari, che andranno a costare 2,8 milioni di dollari l'uno. Se foste intenzionati ad acquistarla siete in ritardo, perché dopo la presentazione del Salone di Ginevra 2019 sono state già prenotate tutte. In ogni caso la compagnia svedese pensa già alla prossima mossa, e cioè quella di portare sul mercato una versione speciale soprannominata Jesko 300. Il numero sta ad indicare le miglia orarie che il bolide potrà raggiungere, le quali corrispondono a 483 km/h (sarà in grado di battere la Bugatti Chiron?). Tali cifre verranno raggiunte diminuendo il carico aerodinamico per favorire il coefficiente Cx in rettilineo.

Già ideata invece una versione Red Cherry Edition, un modello dal colore rosso acceso e cerchi in carbonio da 20 pollici all'anteriore e 21 al posteriore. Per concludere vi informiamo sull'asta riguardante una rarissima Koenigsegg Agera RS, la quale verrà battuta ad un prezzo folle.