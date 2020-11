Koenigsegg ignora SSC e ricorda il record di velocità della Agera RS

La SSC Tuatara il 10 ottobre 2020 ha raggiunto la velocità di 532,7 km/h, con una media di 508,7 km/h in due stint, reclamando così al Guinness dei primati il titolo di auto di produzione più veloce al mondo. Tre anni fa nella stessa strada la Koenigsegg Agera RS aveva raggiunto i 447,19 km/h di media.

Soltanto uno dei due record è ufficiale e l'azienda scandinava, in modo un po' passivo aggressivo, non ha perso l'occasione per ricordarlo. Torniamo al caso SSC. Dopo aver festeggiato sui social e aver pubblicato dei video del record ottenuto, alcuni youtuber, tra cui Shmee150, hanno nutrito perplessità sulla veridicità dell'impresa. In breve confrontando tempo impiegato e distanza percorsa i conti non tornano: la Tuatara immortalata dal filmato sembra più lenta delle velocità dichiarate. SSC ha risposto incolpando il media partner, che ha elaborato il filmato, e promettendo che rifarà il record. Effettivamente in questo momento nel Guinness dei Primati l'auto di produzione più veloce del mondo resta la Koenigsegg Agera RS: “Sono passati tre anni ma lo ricordiamo come fosse ieri. Il lavoro meticoloso e l'incredibile coraggio che hanno portato alla realizzazione del record di velocità massima dell'auto più veloce di serie al mondo, la Agera RS. Festeggiamo l'impresa per il terzo anno consecutivo e per un futuro ancora più emozionante!”, ha scritto Koenigsegg.

Non è stata citata direttamente SSC ma è chiaro che il post pubblicato su Facebook è una stoccata verso la rivale americana. Fuori dai calcoli del Guinness, ma oggettivamente considerata la vettura di produzione più veloce al mondo, c'è l'incredibile Bugatti Chiron Super Sport 300+ che raggiunse ad Ehra-Lessien la folle velocità di 490,48 km/h.