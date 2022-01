Koenigsegg costruirà pezzi in carbonio per Unplugged Performance, il tuner ufficiale Tesla

La preparazione delle auto EV non ha preso ancora molto piede, ma certamente anche in questo campo Tesla sembra essere un po’ più avanti rispetto alla concorrenza. Tra i vari produttori che si cimentano nella creazione di componenti dedicati alle auto di Palo Alto, c’è però Unplugged Performance che svolge un ruolo fondamentale.

Il tuner californiano è diventato il preparatore ufficiale Tesla (un po’ come la M Division di BMW o AMG di Mercedes), e questa settimana ha annunciato una collaborazione con nientepopodimeno che Koenigsegg Advanced Manufacturing, per la creazione di componenti in fibra di carbonio, che utilizzeranno lo stesso processo produttivo della casa svedese, basato sull’utilizzo di una trama proprietaria che è pre-impregnata di resina, per poi essere tagliata con macchine utensili di precisione. L’ultima parte del processo passa poi tra le mani di artigiani che assemblano il tutto a mano.

A tal proposito, Ben Schaffer, CEO di Unplugged Performance, ha affermato che: “Il futuro della cultura degli appassionati di auto dipende dall'abbracciare il meglio dell'artigianato, il meglio della tecnologia e non perdere mai di vista la creazione di auto che amiamo guidare. Insieme a Koenigsegg vogliamo entusiasmare i possessori di Tesla e contribuire a un entusiasmante futuro elettrico per la cultura automobilistica che amiamo”.

Ma quali sono questi componenti? Prima di tutto ci sono gli spoiler posteriori disponibili per tutti i modelli della gamma di Palo Alto. Scendendo nei particolari, quello della Model S allunga la coda, mentre quello della Model Y dovrebbe migliorare l’efficienza della vettura. Per la Tesla Model 3 invece, il piatto si fa più ricco, con la possibilità di scegliere uno spoiler ad alta efficienza o ad alta downforce, inoltre per questo modello è presente anche uno splitter anteriore dedicato.

Se siete interessati a questi componenti, sappiate che le scorte sono limitate, ma almeno possono essere spediti in tutto il mondo. Prima di chiudere vi ricordiamo che Unplugged Performance è il tuner che ha messo a punto la Tesla Model S Plaid da record sul circuito di Laguna Seca, e che ha preparato la Model S Plaid che ha vinto la Pikes Peak del 2021.