La nuova Koenigsegg CC850 riceve il primo lavaggio dalla sua presentazione: stupenda!

L’ultima volta abbiamo visto Ammo NYC alle prese col primo lavaggio di una Lamborghini Countach dopo 20 anni, invece quest’oggi ci propone un lavaggio forse meno romantico, ma di inestimabile valore trattandosi di una nuovissima Koenigsegg CC850.

Proprio lei, la Koenigsegg CC850 presentata durante la Monterey Car Week, che da allora ha girato in diversi luoghi d’America venendo pulita di volta in volta, ma ancora non aveva mai ricevuto un vero e proprio lavaggio con tutte le cure e le coccole a cui ci ha abituati Ammo NYC. Dopo questo video invece splende ancor di più e verrà portata a New York per un altro evento.

Nel ripulire la vettura (in realtà era già ben più pulita della media), il volto del canale youtube è rimasto impressionato dalla qualità della vernice utilizzata sulla carrozzeria della CC850, che infatti richiede un procedimento particolarmente complesso che si compone di 25 passaggi differenti prima di arrivare al prodotto finito.

Come detto in apertura, in questo caso il processo di pulizia è stato meno “romantico” del solito, non trattandosi di una cosiddetta “barn find”, ma il video permette di godere appieno, e nello specifico, di numerosi dettagli, non solo estetici ma anche dell’abitacolo, dove a farla da padrone c’è il rivoluzionario cambio manuale/automatico con meccanismi a vista sviluppato da Koenigsegg. Mettetevi comodi e godetevi le coccole, il sound e la bellezza della vettura.