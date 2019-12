Questa Koenigsegg Agera RS sviluppa 1.360 cavalli, arriva a 450 km/h e ha un prezzo folle

Fino a quando una Bugatti Chiron appositamente modificata non l'ha battuta pochi mesi fa, la Koenigsegg Agera RS era l'auto più veloce al mondo. I suoi possessori non possono essere altro che dei miliardari, ma anch'essi potrebbero spaventarsi vedendo il prezzo di questa versione speciale dell'incredibile hypercar svedese.

E' stata messa in vendita in Gran Bretagna, ed è un esemplare rarissimo di Koenigsegg Agera RS del 2018 per le sue feature particolari, incluso il posizionamento a destra del volante. Stando a quanto riportato dal venditore la macchina ha percorso solamente 11.100 chilometri, ed è verniciata in un appariscente Josh Blue con finiture in Diamond Dust e parti in carbonio.

Il pezzo forte è però la presenza del pacchetto optional One Megawatt Package. Questo porta l'immenso V8 bi-turbo da 5,0 litri dai 1.160 cavalli "standard" all'immensa potenza di 1.360 cavalli e alla maestosa coppia di 1.370 Nm. Numeri che potrebbero trainare montagne per il modello sviluppato appena prima della Agera Final Edition, e la cosa che lo rende ancor più speciale è la quantità di unità assemblate: appena 25. Tutte portano in dote molti affinamenti apportati per ridurne il peso, ottimizzarne l'aerodinamica e velocizzarla in pista.

Grazie all'enorme lavoro del team c'è una prova nella quale la Bugatti Chiron non ha potuto competere: il tempo impiegato per raggiungere i 400 km/h da ferma e poi ritornare a 0 km/h. La Agera RS per il processo impiega solo 36,44 secondi, che corrispondono a 5,56 secondi meno di quanto fatto registrare dalla Chiron.

Una Koenigsegg Agera RS nuova richiedeva 2,5 milioni di dollari per esser portata in strada, ma questo esemplare unico ne vale 6,6 di milioni e non nascondiamo l'invidia verso il suo futuro proprietario. Adesso però ammiratela nella galleria di immagini in fondo alla pagina.

Nel frattempo la casa automobilistica svedese è al lavoro sulla Jesko, una mostruosa hypercar da 1.600 cavalli, ascoltiamone il sound tramite una clip ufficiale. Infine vi rimandiamo ad un interessante video, che mostra in pochi minuti tutta la storia di Koenigsegg attraverso un breve video che sottolinea specifiche tecniche e particolarità delle vetture prodotte.