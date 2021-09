La Koenigsegg Agera RS del record mondiale si veste a festa

La Koenigsegg Agera RS è attualmente l'auto di produzione più veloce al mondo. Record confermato dal Guinness dei primati: nel 2017 raggiunse, in due manche, una velocità media di 447,19 km/h. Come si può rendere una vettura così iconica ancora più esclusiva? Dipingendoci sopra un'opera d'arte.

La livrea di questo esemplare di Agera RS, lo stesso del record, è opera di James Jean. La hypercar è diventata ciò che gli anglofoni chiamano "art car". Forme astratte bluastre si mescolano con i rossi intensi del melograno, l'effetto finale è mozzafiato. L'esemplare è talmente importante per Koenigsegg da meritare un nomignolo affettuoso: Ruthie. Ruthie mostrerà la sua nuova veste al 20° Festival of Children in California, previsto per fine mese.

La Koenigsegg Agera RS monta un V8 biturbo da 5,0 litri capace di erogare ben 1.360 CV. La massiccia dose di potenza passa per un cambio a doppia frizione a 7 rapporti e infine raggiunge il suolo tramite le ruote posteriori. La Agera RS è basata sulla Agera R ma prende in prestito molta tecnologia dalla folle Koenigsegg One:1. Il nome deriva dal rapporto peso/potenza: 1.360 CV per 1.360 chilogrammi.

Koenigsegg nel frattempo sta ultimando i lavori sulla Jesko, hypercar da 1.600 CV. Probabilmente il record della Agera RS non resisterà ancora a lungo. (foto di copertina: James Jean)