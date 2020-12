Questa Koenigsegg Agera RS è diversa da tutte le altre, scopriamo perché

La Koenigsegg Agera RS è una delle hypercar più esclusive degli ultimi anni. La produzione è stata limitata a 25 esemplari e tuttora, con i suoi 447.19 km/h, risulta la vettura più veloce in produzione nel Guinness dei Primati. Record mantenuto anche dopo l'enigmatico tentativo della SSC Tuatara.

Nonostante sia la crème de la crème dell'automobile c'è chi non si è accontentato di una "normale" Agera RS e ha chiesto alla casa svedese di più. Parliamo di ciò che Koenigsegg ha definito Agera RS Refinement: un esemplare omologato in Nevada, USA, nel 2017 e ripreso dalla casa madre nel 2020. La Agera RS sfrutta la tecnologia sviluppata durante il programma One:1, hypercar estrema che ha già raggiunto valutazioni proibitive, presentando al tempo stesso il vano a bagagli e il tetto a scomparsa dei modelli Agera S e Agera R. Un mix incredibile tra prestazioni senza limiti e praticità.

Il cliente statunitense ha contattato Koenigsegg nell'autunno 2019, voleva sulla sua Agera RS delle prese d'aria anteriori ispirate a quelle della One:1. Poi si sa, l'appetito vien mangiando, il reparto aftermarket Koenigsegg ha proposto al cliente un aggiornamento più sostanzioso, così il tempo necessario per le modifiche è passato da un mese a sei mesi. Scopriamo perché questa Agera RS è "Refinement". L'adozione delle prese d'aria anteriori ispirate alla One:1 ha reso necessario un nuovo cofano anteriore, a cui sono state aggiunte anche delle alette extra. Il cofano posteriore presenta una presa d'aria aggiuntiva, anch'essa ispirata alla One:1. Un tocco di cattiveria in più è donato da una serie di componenti rifiniti in nero, come ad esempio lo scarico, i bulloni e i loghi Koenigsegg. Nel cruscotto è presente la nuova versione dello SmartCluster, cioè il tachimetro digitale usato anche dall'innovativa Koenigsegg Regera. A completare il pacchetto un nuovo spoiler controllato dal software della vettura.

Questo esemplare di Agera RS dimostra le potenzialità del reparto aftermarket della casa svedese, capace di rinnovare e impreziosire una vettura già all'apice del mondo delle hypercar.