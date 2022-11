Tutte le auto SKODA sono super sicure: 5 Stelle Euro NCAP dal 2008

A 50 anni dal primo crash test effettuato nell'allora Cecoslovacchia da ŠKODA, il marchio continua a puntare sulla sicurezza per offrire la massima tranquillità nei suoi veicoli. ŠKODA infatti continua ad investire nello sviluppo della sicurezza attiva e passiva dei propri modelli.

Questo focus è confermato dal fatto che ŠKODA gestisce un impianto di crash test all'avanguardia presso il Polygon Test Centre di Úhelnice, che è stato completamente ampliato nel 2020 ed ha vinto anche il Crash Laboratory of The Year 2020 della rivista Automotive Testing Technology International.

Negli attuali modelli ŠKODA sono presenti tanti dispositivi di sicurezza, tra cui il Front Assistant con protezione preventiva per i pedoni e ciclisti ed il Lane Assistant che può riconoscere la segnaletica orizzontale ed i confini della corsia per mantenere il veicolo nella propria corsia utilizzando l'assistenza alla sterzata attiva. Tra i sistemi opzionali troviamo l'Adaptive Cruise Control che è sempre incluso come parte del Travel Assistant, ma anche l'Adaptive Lane Assistant che è in grado di riconoscere i lavori stradali e tutti i segnali di corsia e l'Emergency Assistant, oltre che la nuova funzione di sorpasso assistito.

Presente anche una tecnologia d'illuminazione avanzata che garantisce una visibilità ottimale in ogni momento: tutti gli attuali modelli ŠKODA sono dotati di fari a LED potenti, reattivi ed efficienti dal punto di vista energetico.

Per quanto riguarda la sicurezza passiva, nei paesi dell'Unione Europea ogni modello di ŠKODA è dotata di almeno sei airbag, ma il numero più arrivare a dieci.

In fase di progettazione, ŠKODA AUTO lavora per garantire che la carrozzeria abbia il più elevato grado di rigidità torsionale, per fare si che possa assorbire una notevole quantità di energia. A tal riguardo, il produttore utilizza sempre più componenti in acciaio stampati a caldo e ad alta resistenza nei suoi modelli.

Per i veicoli elettrici è prevista anche una protezione speciale per la batteria, per proteggerle contro il sovraccarico elettrico.