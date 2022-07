Quanti km percorrono una Ferrari e una BMW i3 elettrica con 12 euro? Sfida di efficienza

Quando si parla di auto elettriche si finisce sempre a citare l'ansia di ricarica: gli automobilisti hanno paura di rimanere per strada con la batteria scarica, anche se a livello di efficienza ormai le BEV di nuova generazione sono ottime. Mettiamole ad esempio a confronto con una supercar degli anni '70...

Il canale YouTube Number 27 ha pensato di fare un test tanto bizzarro quanto interessante. Son state prese una BMW i3 e una Ferrari 308 del 1979 per capire quanta strada avrebbero percorso con circa 12 euro di budget (10 sterline, che al cambio sono 11,83 euro). Torna dunque prepotentemente l'annosa sfida benzina contro elettricità, anche se da un punto di vista più goliardico che scientifico.

A tal proposito andiamo subito a parlare dei risultati: con poco meno di 12 euro di benzina (acquistata in UK) la Ferrari si è fermata dopo appena 28 chilometri, mentre la BMW i3 ha avuto ovviamente un margine maggiore. Per tornare al 41% di carica, soglia con cui l'esperimento è partito prima che venisse fatta una ricarica da 12 euro/10 sterline, la BMW i3 ha percorso con la stessa cifra 106 km, quattro volte la distanza della Ferrari.

Il video scopre un po' l'acqua calda, sappiamo tutti che le elettriche sono più efficienti delle auto a benzina (sarebbe stato interessante avere una vettura diesel), inoltre soprattutto in questo periodo il divario dei costi è enorme, nonostante questo la gente percepisce più ansia a bordo di un'elettrica. Il motivo è sicuramente da appellare alle infrastrutture di ricarica: è vero che con la Ferrari si resta a piedi molto prima rispetto a una BMW i3, bastano pochi minuti però per avere un pieno di benzina a un qualsiasi distributore, mentre l'elettrica dovrebbe fermarsi a una colonnina per svariato tempo.

Le auto elettriche di oggi possono andare dal 10% all'80% in maniera ultra veloce, in 20-30 minuti (la nuova Hyundai IONIQ 6 impiega 18 minuti), bisogna però trovare la colonnina adatta ed esistono ancora zone d'Italia - per guardare al nostro stivale - che sono poco attrezzate in merito. Questione di tempo.