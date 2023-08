Ecco quanti km può percorrere la nuova Ford Mustang Mach-E LFP 'economica'

La Ford Mustang Mach-E è un’auto elettrica che ormai conosciamo bene. Oltre alle prove “istituzionali” fatte con Ford abbiamo anche guidato una Ford Mustang Mach-E GT per 4.500 km in giro per l’Italia, ora però il modello sta per ricevere importanti novità, come le batterie LFP. Ecco l’autonomia che dovrebbe avere questa versione.

Delle batterie LFP abbiamo parlato più volte su queste pagine, l’ultima nell’articolo La Volvo EX30 avrà batterie LFP e NMC: quali sono le differenze? Ora anche la Ford Mustang Mach-E base adotterà questa tecnologia e i primi dati dell’EPA sono appena trapelati in rete.

Secondo l’agenzia che controlla l’efficienza dei veicoli in Nord America la Ford Mustang Mach-E LFP RWD con cerchi da 18” dovrebbe garantire fino a 402 km grazie alla sua batteria da 72 kWh. La Ford Mustang Mach-E NMC RWD con cerchi da 18” invece dovrebbe garantire 397 km con 70 kWh di batteria. Le due tecnologie sono praticamente alla pari, le batterie LFP però costeranno a Ford molto meno, dunque il colosso americano potrebbe ritoccare al ribasso i listini internazionali, una mossa che potrebbe ripagare con vendite più alte per il modello.

Le batterie LFP portano anche altri vantaggi: potranno caricare al massimo a 150 kW, significa che potremo andare dal 10 all’80% in appena 33 minuti, mentre le Ford NMC toccano i 115 kW. Si tratta anche di batterie che possono essere sempre caricate al 100% senza problemi, a differenza delle NMC che nel ciclo giornaliero preferiscono fermarsi all’80%. L’unico limite è l’accelerazione: le LFP infatti offrono un pizzico di brio in meno, con lo 0-96 km/h possibile in 6,3 secondi anziché 5,8 sulla Ford Mustang Mach-E. Poca cosa se il prezzo d’acquisto può diminuire sensibilmente...