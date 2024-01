Quanti km percorre davvero il Tesla Cybertruck il autostrada?

Quanti chilometri può percorrere, realmente, il nuovo Tesla Cybertruck in autostrada? Secondo gli standard EPA (più o meno il nostro WLTP americano) il pick-up di Elon Musk può percorrere fino a 515 km ma sarà davvero così?

Per esperienza, “a naso” ci sembra una cifra un po’ troppo ottimistica, e infatti secondo un nuovo test indipendente il gigantesco pick-up a zero emissioni riesce a percorrere “soltanto” 409 km reali in autostrada. Pur trattandosi di un numero di chilometri comunque dignitoso, va in ogni caso a colpire un nervo scoperto del Cybertruck: la sua autonomia. È stato un punto di critica sin dalla commercializzazione, avvenuta lo scorso 30 novembre, con il pick-up incapace di confermare le promesse di Elon Musk (fatte però 4 anni prima, quando il veicolo era solo un prototipo).

Il Tesla Cybertruck con 700 km di autonomia sarà possibile solo grazie all’installazione di un Range Extender all’interno del cassone, sacrificando dunque parte dello spazio di carico. Una soluzione che ha fatto storcere il naso a molti eppure l’unica possibile al momento per un’autonomia “monstre” di quel genere. Tornando al Cybertruck Dual Motor che è possibile acquistare oggi negli USA (magari un Cybertruck con interni Tactical Grey da 20.000 dollari), a effettuare il test in autostrada è stato il canale YouTube Out of Specs, che ha viaggiato a 113 km/h portando la batteria dal 100% allo 0%, ottenendo dunque 409 km come risultato.