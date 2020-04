I km gratis Referral di Tesla hanno una data di scadenza: ecco come funziona

In campo elettrico Tesla ha di certo più di un asso nella manica, dal punto di vista ingegneristico, anche lato marketing però Elon Musk non scherza affatto. Pensiamo all'ottimo Programma Referral Tesla, che grazie a una "catena di codici" permette di regalare migliaia di km gratuiti presso i Supercharger. Questi km gratis però posso scadere...

Su YouTube ci sono diversi content creator che con il Programma Referral hanno guadagnato davvero montagne di km, in Italia basti pensare che con l'attivazione di un singolo codice si possono ottenere 1.500 km di ricariche gratuite presso l'intera rete Supercharger Tesla. C'è però chi ricarica la propria auto elettrica soprattutto a casa, magari grazie a un Wall Connector 3 di nuova generazione, utilizzando poco i Supercharger pubblici... ebbene, un utente fra questi ha scoperto che i km gratis non durano per sempre.

Parliamo dell'ormai famoso Tom Moloughney di InsideEVs, che da quando ha acquistato la sua Tesla Model 3 circa un anno fa, a maggio 2019, ha concesso ad altri il suo Codice Referral 9 volte, guadagnando 15.000 miglia gratuite presso i Supercharger americani (così suddivisi: 5.000 all'acquisto, 8 referral da 1.000 miglia, 1 referral da 2.000 miglia). Moloughney, che ricarica sostanzialmente a casa, ha usato presso le colonnine Tesla appena 985 miglia, il suo saldo dunque era arrivato a 14.015 miglia.

Questo conto è stato "a sorpresa" abbassato a 10.000, con 4.015 miglia in meno (6.400 km). Questo perché, come si legge sul sito ufficiale Tesla in Italia: "Se tutti i chilometri disponibili per un account vengono utilizzati prima della data di scadenza, la data di scadenza per il referral successivo viene reimpostata a 6 mesi", esiste dunque una data di scadenza per i km gratuiti, lo sapevate? Beh ora, nel caso foste pronti ad acquistare una nuova Tesla, siete preparati...