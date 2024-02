Kit riparazione auto elettriche: presente anche il bastone per evitare di rimanere fulmina

Il fai da te sulle auto elettriche è fortemente sconsigliato, specialmente quando si tratta di lavori che coinvolgono la gestione della corrente ad alta tensione. Il "palo alvavita" è un dispositivo che consente di staccare una persona soggetta a folgorazione dalla vettura senza mettere a rischio chiunque entri in contatto con essa.

Gli autoriparatori autorizzati a lavorare sulle auto elettriche devono essere adeguatamente formati e certificati per affrontare i rischi associati alla gestione della corrente ad alta tensione. Devono indossare dispositivi di protezione adeguati come guanti isolanti, elmetti e scarpe isolanti. Con questo particolare bastone però si evitano i danni collaterali.

Anche se pure le batterie delle auto tradizionali possono causare scosse elettriche, la tensione è significativamente inferiore rispetto alle auto elettriche. Le linee ad alta tensione delle auto completamente elettriche possono erogare tensioni superiori a quelle considerate pericolose per il corpo umano, aumentando così il rischio di elettrocuzione. Anche le auto elettriche, le ibride plug-in e molte ibride tradizionali contengono linee ad alta tensione che possono essere pericolose se maneggiate in modo non corretto.

Anche se è bene parlare di "elettrico" a tutto tondo in questi casi, ricordiamo che anche le auto ibride possono risultare molto pericolose se alle prese con una manutenzione poco attenta. Gli ultimi dati, tra le altre cose, suggeriscono che le persone stanno sempre più scegliendo l'ibrido piuttosto che l'elettrico. SU questo fronte vince Toyota che da sempre si fa promotore di questa soluzione e che ha un'esperienza e un know how eccellente in merito.

Il corpo umano non può liberarsi facilmente dalla presa quando è esposto a tensioni elevate, aumentando il rischio di lesioni gravi o morte. Dunque, quando si tratta di riparazioni e manutenzione di auto elettriche, è fondamentale affidarsi a personale qualificato e ben protetto per evitare incidenti e garantire la sicurezza di tutti coloro che lavorano sul veicolo.

Come tutti saprete, l'elettrificazione della mobilità passa per gli obiettivi sanciti dall' Unione Europea per ridurre le emissioni di C02. Tra le tante proposte vi è inoltre quella di riempire li contorni delle autostrade di pannelli fotovoltaici. Sarà una buona idea?