Il nuovo kit Liberty Walk per la Lamborghini Aventador è assurdo e costa più della 911 GT3

Le auto sportive attirano sempre l’attenzione degli appassionati, ma soltanto alcuni modelli riescono a mobilitare le masse, anche quelle poco interessate ai motori. Lamborghini è una di quelle case che sa come attirare gli sguardi, ma con lo zampino di Liberty Walk è praticamente impossibile passare inosservati.

L’ultima creazione del preparatore giapponese ha come protagonista la Lamborghini Aventador, su cui viene montato il bodykit completo GT EVO. Come sappiamo l’Aventador ormai è andata in pensione, ma i felici possessori del toro bolognese possono darle ancora tanto amore con questo kit che verrà costruito in soli 20 esemplari.

La modifica estetica stravolge il look dell’auto donandole un ulteriore dose di aggressività, a partire dal frontale che utilizza un paraurti molto più elaborato e dotato di numerosi baffi e splitter aerodinamici, che continuano poi sui passaruota allargati e dotati di sfoghi d’aria. Il cofano invece si apre con due immensi sfoghi d’aria centrali simili a quelli delle Huracan GT3 da corsa.

La vista laterale è invece quella più scenografica, grazie all’implementazione di una pinna che parte dal tetto e va a collegarsi direttamente sul maestoso alettone posteriore, che si estende e si appoggia sui parafanghi posteriori strutturali, anch’essi molto più larghi del modello di serie. A coronazione di un posteriore ad alto tasso di spettacolarità, non manca un enorme diffusore centrale. Il modello che vedete nelle immagini è ancor più spettacolare grazie alla tinta gialla a contrasto con altri dettagli in fibra di carbonio.

Il kit infatti è realizzato interamente in fibra di carbonio (a proposito, guardate questo kit full carbon per la Porsche 911 Turbo S da 200000 euro) e costa l’equivalente di 187000 dollari, ma volendo esiste anche una versione più economica in plastica, che si porta a casa con “soli” 94600 dollari.