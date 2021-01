Il kit di Liberty Walk per la Lambo Aventador vi sconvolgerà

Liberty Walk si è una casa di tuning la quale si è fatta un nome di gran rilievo nel mondo dei kit widebody per auto sportive e supercar, diventando uno dei brand più popolari in assoluto in tale ambito.

Le caratteristiche distintive dei suoi lavori concernono delle minigonne estremamente basse e un accentuare aggressivo delle forme di vari modelli. Il kit che Liberty Walk ha appena preparato per la Lamborghini Aventador risponde esattamente alla descrizione appena fatta.

Il kit si chiama GT Evo, ed è disponibile in quattro varianti differenti, tra le quali ne è stata pensata una totalmente in fibra di carbonio. I costi a livello internazionale possono variare fra gli 80.000 e i 170.000 euro in base al Paese di provenienza e alla scelta estetica personale, il che non è poco.

La Aventador GT di Liberty Walk è rappresentata nella galleria di immagini in fondo alla pagina, dove mette in mostra la fascia frontale rivoluzionata, il nuovo paraurti, lo splitter aggressivo, l'aerodinamica affilata e un troneggiante alettone posteriore. I passaruota risultano essere molto più larghi ed avvolgenti, le minigonne vanno quasi a toccare il suolo e delle alette posizionate davanti alle ruote anteriori provvedono ad incanalare meglio i flussi d'aria.

Passando al retrotreno dobbiamo dire che il look generale fa sembrare la Aventador SVJ un tranquillo animale addomesticato, soprattutto per l'alettone di cui prima e per l'ampio diffusore nella parte bassa, ma non esita a risaltare anche la nuova copertura per il vano motore.

Il bodykit sarà l'ultimo che Liberty Walk dedicherà alla oramai "anziana" Aventador, e il tuner lo riprodurrà soltanto per 20 esemplari. Nel caso in cui foste curiosi di assistere ad altri lavori del brand giapponese puntiamo a chiudere rimandandovi prima al kit inerente la Lamborghini Huracan e infine a quello relativo alla Nissan GT-R: la sportiva nipponica è adesso molto più selvaggia rispetto alla versione di fabbrica.