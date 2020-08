Questo kit per Lamborghini in fibra di carbonio costa un occhio della testa

Se in garage avete una Lamborghini Huracan e amate alla follia la fibra di carbonio, abbiamo un'ottima notizia per voi. Fusion Motor Company ha lanciato un kit carrozzeria assurdo composto esclusivamente dal sesto elemento della tavola periodica.

Ovviamente non è necessario sottolineare quanto leggeri risultino i componenti, i quali comprendono un paraurti custom, due spoiler a labbro, alette laterali e inserti vari. Alla dotazione non poteva poi mancare un nuovo tettuccio e un set di passaruota sporgenti pensati solamente per le ruote anteriori.

Da quanto possiamo vedere tramite la galleria di immagini in fondo alla pagina, pare che Fusion si sia impegnata per dare un nuovo look alla Huracan, soprattutto se la si guarda di lato. Le minigonne aftermarket in questo senso fatto un ottimo lavoro, così come le prese d'aria più ampie situate appena prima delle ruote posteriori.

E' al retrotreno però che le cose si fanno ancor più interessanti. L'alettone posteriore è adesso in fibra di carbonio e si estende per tutta la larghezza della vettura come il nuovo alettone a coda d'anatra. Il diffusore invece diventa ancor più aggressivo, ed è incluso nel prezzo insieme al paraurti.

Come abbiamo già detto, ogni pezzo è in carbonio, ma i clienti potranno scegliere se montarlo con superficie lucida od opaca. Oltretutto anche gli inserti anteriori e l'alettone possono essere preparati e in seguito verniciati. Detto tutto questo, non vi sorprenderà affatto il costo che Fusion Motor Company ha previsto per il pacchetto, ma tenetevi comunque forte: gli interessati dovranno sborsare una cifra di 38.888 dollari.

A proposito di Lamborghini modificate, ci teniamo a mostrarvi due esemplari indubbiamente degni di nota. Il primo è una Aventador che rappresenta il risultato degli sforzi dei ragazzi di RDBLA, i quali hanno portato a variazioni estetiche a dir poco estreme. Il secondo invece mostra una Huracan da applausi che, nonostante Liberty Walk abbia deciso di lasciarne intonsa la meccanica, adesso gode di un aspetto singolarissimo.