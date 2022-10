Il kit estetico di Adro sistema il frontale di BMW M3 e M4: debutterà al SEMA Show

Nonostante siano passati due anni dal debutto dell’ultima generazione di BMW M3 ed M4, ancora si continuano a sentire pareri contrastanti e tante considerazioni sul chiacchierato frontale delle due sportive, caratterizzato dal doppio rene particolarmente generoso. Ebbene, Adro ha messo a punto un kit estetico che “rifà il naso” alle M3 e M4.

Sono bastati piccoli accorgimenti per stravolgere in positivo il controverso muso dei modelli in questione. Il doppio rene è stato allargato ma allo stesso tempo ridotto nell’estensione verticale (la BMW 3.0 CSL Hommage in corso di sviluppo adotta un disegno simile), mentre le prese d’aria inferiori hanno un disegno più pronunciato e inclinato. Messi assieme però restituiscono un look niente male, più aggressivo e solo apparentemente più largo.

A tal riguardo, Davis Lee, Chief Designer di Adro ed ex designer di Mercedes-Benz e Rivian, ha spiegato: "Avevamo un obiettivo specifico ed era quello di riparare tutti i fondamenti sbagliati di questa fascia anteriore e progettare il frontale che M3 ed M4 meritano”.

Da notare che questo paraurti rinnovato va a sostituire l’originale rispettando però tutti i supporti e la dotazione di serie, dunque è perfettamente compatibile con i vari sensori presenti sull’auto originale, e si adatta anche a tutte le declinazioni del modello, ovvero standard, Competition e CSL (scoprite tutti i segreti della specialissima BMW M4 CSL).

Il kit si completa poi con l’adozione di minigonne laterali che portano alle novità presenti sul retrotreno, con un nuovo diffusore e un alettone con supporto a collo di cigno che però può essere montato solo sulla M4. Assetto sportivo e cerchioni invece non sono compresi all’interno del pacchetto estetico, ma sono venduti a parte, mentre il motore resta fedele all’originale.

Il kit estetico Adro per BMW M3 ed M4 verrà presentato ufficialmente al prossimo SEMA Show di Las Vegas, e per tutti i pezzi è richiesta una spesa di 11.900 dollari.