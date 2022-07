Il kit ibrido ad acqua che fa risparmiare il 20% di carburante: è boom di vendite

La questione carburanti è quantomai "hot" in questo 2022: i prezzi di benzina e diesel sono alle stelle in tutto il mondo occidentale (prezzi di benzina e diesel in discesa), le nuove auto Plug-in Hybrid e Full Electric costano ancora troppo e i carburanti sintetici sono ancora una chimera. Qualcuno però ha inventato una sorta di motore ad acqua...

L'idea in realtà non è proprio nuovissima, si tratta di una tecnica sperimentata già all'inizio del '900, ora però un ingegnere francese l'ha messa a punto e permette di risparmiare fino al 20% di carburante. In vendita da diverso tempo, il kit Eco L'Eau di Laurent Baltazar (qui il sito ufficiale di Eco L'Eau) ha iniziato a macinare numeri interessanti a partire da marzo 2022, ovvero da quando i prezzi dei carburanti classici sono schizzati alle stelle.

Il kit si concentra sull'ottimizzazione della combustione e proprio grazie a questo i consumi migliorano del 20%. Meno consumi significano inoltre anche meno emissioni: su una Fiat Punto le emissioni di CO2 si sono abbassate del 30% dopo l'installazione del kit. Kit che costa da 500 euro per una vettura compatta e arriva fino a 1.000 euro se calcoliamo anche l'installazione da parte di un professionista. Lanciato ufficialmente nel 2012, a oggi Laurent Baltazar ha venduto più di 20.000 kit e i numeri sono in costante crescita. Questo kit unito a uno stile di guida pensato per abbassare i consumi potrebbe far davvero faville... (Foto cover: Yann Launay)