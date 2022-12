Kiska svela la sua prima supercar: si chiama APG-1 e sembra l'erede della Stratos

Tanti appassionati speravano nel ritorno ufficiale della leggendaria Stratos, ma è evidente che il futuro di Lancia è ben lontano dalla visione originale. Grazie a Kiska però, la Stratos ha una discendente, almeno nell’estetica. Il centro stile che si è occupato dei modelli KTM ha svelato la APG-1, la sua prima supercar ispirata al modello Lancia.

Nel corso dell’estate Kiska ha mostrato alcune immagini durante i lavori in corso della APG-1, ma adesso la supercar è diventata realtà, e sotto ad una carrozzeria in fibra di carbonio che riprende gli stilemi inconfondibili della sua musa ispiratrice, sotto nasconde la meccanica della KTM X-Bow GTX, la special austriaca che adotta un motore derivato dall’Audi RS3 che offre circa 600 CV di potenza, ma che viene declinata anche in una versione adatta all’uso stradale e che funge da base per la APG-1.

Il motore resta dunque lo stesso 5 cilindri da 2.5 litri turbo, ma la potenza si ferma a “soli” 493 CV, che però devono spostare un peso piuma, inferiore alla tonnellata. Rispetto alla KTM però, la meccanica non è lasciata troppo in vista, ma viene coperta sotto ad una carrozzeria bianca che riprende le forme e gli spigoli della supercar Lancia: "Volevamo richiamare l'essenza di un'auto sportiva con pura espressione. L'APG-1 celebra l'emozione della guida", ha affermato Alan Derosier, capo progettista dei trasporti.

L’auto è finalmente pronta, adesso il prossimo passo di Kiska sarà quello di trovare una rete di carrozzieri in grado di produrre la vettura, sulla falsa riga di quanto è stato fatto da Automobili Pininfarina, che da “semplice” progettista è diventato un vero e proprio costruttore.