Kinetik eGo Kart, il kart elettrico che tocca i 96 km/h e si ricarica in 10 minuti

L’elettricità sta cambiando la nostra mobilità. Dalle auto alle moto, passando per le biciclette a pedalata assistita e i monopattini. C’è però un altro settore in grande crescita: quello dei go-kart alimentati a batteria. Oggi vi presentiamo la nuova creatura di Kinetik Automotive, l’eGo Kart.

Non è la prima volta che vi mostriamo un kart elettrico, già Xiaomi e Lamborghini hanno collaborato per portarci il Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition, in quel caso però avevamo un emulo dei 50cc. Kinetic è andata decisamente oltre, con un veicolo che può toccare i 96 km/h grazie a un motore da 20 kW, che produce anche 90 Nm di coppia subito disponibile.

La batteria installata invece è da 3,2 kWh, che può farvi divertire per 11 km di strada a tavoletta, per qualche chilometro in più invece vi basta tenere il piede un po’ più leggero. In ogni caso è un’autonomia sufficiente per correre un’intera gara. Potete però fare anche più gare durante il giorno, grazie alla ricarica rapida a 15 kW che vi fa tornare in pista dopo appena 10 minuti - secondo quanto affermato da Kinetik.

Nel caso in cui questo fosse vero, l’azienda avrebbe risolto il maggiore problema relativo ai kart elettrici, che non possono permettersi di star fermi per ore dopo una sessione di prove o di gara. Il go-kart verrà prodotto nella primavera del 2021 e si può già ordinare a un prezzo di 11.900 euro. Per averne uno potete già registrarvi sul sito ufficiale.