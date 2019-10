Kinetik 07, un 'giocattolo elettrico' da 644 CV che arriva dalla Bulgaria

Anche la Bulgaria può adesso vantare la sua prima vettura sportiva elettrica: parliamo della Kinetik 07 di Kinetik Automotive. Presentata a Sofia davanti ad azionisti, giornalisti e potenziali acquirenti, la nuova 07 può ospitare due passeggeri ed è stata pensata soprattutto per l'uso in pista.

Nonostante il suo DNA competitivo, la Kinetik 07 è perfettamente omologata per circolare su strada, anche se bisogna manovrarla davvero con molta cautela. La casa bulgara infatti non scherza affatto: il motore della 07 può accelerare da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi, del resto la potenza nominale del modello base è pari a 644 CV e 480 kW, con oltre 800 Nm di coppia subito disponibile.

Una vettura davvero particolare, dal design "spigoloso" e futuristico, con interni minimali e un quadro strumenti digitale. "È come guidare un'auto sportiva in un mondo con leggi della fisica totalmente differenti" ha dichiarato il fondatore di Kinetik Teodosiy Teodosiev, "è così che descriviamo cosa si prova alla guida del nostro giocattolo da pista omologato anche per la strada. Solitamente la dinamica delle altre vetture si sviluppa su due sole dimensioni, la nostra è una storia multistrato. È possibile dare potenza massima al motore posteriore ed entrare in tutt'altra dimensione, probabilmente qualcosa che non avete mai provato dietro uno sterzo".

Attualmente la Kinetik 07 è un prototipo in pre-produzione, prossimamente però l'azienda potrebbe partire con la creazione di 7 unità.