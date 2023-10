Kimi Raikkonen si trasferisce in Italia: comprata casa a Como, e c'entra il figlio...

Kimi Raikkonen, pilota protagonista di un memorabile siparietto al Gp di Monaco del 2006, nonché ultimo vincitore del mondiale di Formula 1 con Ferrari, si trasferisce in Italia, precisamente in quel di Como.

Kimi Raikkonen, che di recente è tornato in pista nella Nascar Cup Series, è uno dei piloti più amati di tutti i tempi per il suo comportamento spesso e volentieri anticonformista, e proprio per questo è rimasto nel cuore dei tifosi anche se ha appeso i guanti al chiodo da anni.

Un amore che crescerà ulteriormente alla luce delle notizie che lo vogliono prossimo ad un trasferimento in Lombardia, precisamente in provincia di Como dove ha acquistato un antico cascinale nel parco Spina Verde.

Sono già scattati i lavori di ristrutturazione di una villa che prevedono anche una zona wellness con tanto di piscina e sauna, e in attesa che l'abitazione sia completata Raikkonen risiederà in un appartamento a Palazzo Parini, in centro a Como.

L'ex pilota ha già iscritto i figli Robin, di 8 anni, e Rianna, di 6, in una scuola locale, mentre la moglie Minntu Raikkonen è stata più volte avvistata in riva al lago. Stando a quanto specificato da La Provincia di Como, dietro al trasferimento del campione del mondo di Formula 1 vi sarebbero diversi motivi, a cominciare dal fatto che Como risulta essere più vicina della Svizzera alla pista di Lonato del Garda, meta di molti campioni nel corso della storia come Ayrton Senna e Michael Schumacher. Sembra che qui si alleni il più grande dei tre figli di Ice Man, da poco introdotto nel mondo delle quattro ruote e dei kart.

Inoltre sembra che il pilota finlandese sia stato attratto dalla possibilità di realizzare un'operazione immobiliare remunerativa tenendo conto di quanto il lago di Como sia una meta molto ambita dai personaggi dello sport e dello spettacolo: di fatto acquistare una Villa sul Lario, in caso di rivendita, permetterebbe all'ex Ferrari di portarsi a casa un bel po' di soldini.

Infine, l'ultimo motivo dal trasferimento sarebbe da ricondurre alla volontà di Kimi e della moglie di trasferirsi in una zona più “viva”.