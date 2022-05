Kimi Raikkonen torna in pista alla NASCAR Cup Series: pronti a vederlo a Watkins Glen?

Kimi Raikkonen ormai si sta divertendo dopo il ritiro dalla Formula 1. Se prima pensava di avere lasciato il mondo delle quattro ruote ad alta velocità, ora si convincerà che è un legame indissolubile: in queste ore, infatti, Iceman ha confermato il ritorno in pista per correre in un evento della NASCAR Cup Series.

Il posto alla guida con una nuova tuta da corsa è stato offerto al pilota finlandese da Project91, progetto che vuole offrire alle star del motorsport la possibilità di partecipare alla NASCAR. In particolare, Raikkonen guiderà la Chevrolet Camaro ZL1 numero 91 al Watkins Glen International Road il 21 agosto 2022. Non avendo mai partecipato prima a tale evento, ma avendo gareggiato nelle competizioni Xfinity e Truck Series al Charlotte Motor Speedway nel 2011, per lui è un piacevole ritorno nelle stock car.

Uno dei fondatori di Project91, Justin Marks, ha dichiarato: “Kimi Raikkonen è il primo pilota che avevo in mente quando abbiamo creato PROJECT91. È di fama mondiale, ha un enorme talento e seguito di fan. Abbiamo discusso a lungo e, come noi, sta già lavorando sodo per prepararsi a Watkins Glen”.

In un comunicato ufficiale, l’Uomo di Ghiaccio ha invece aggiunto: “Non stavo cercando di correre di nuovo, ma Justin è venuto a casa mia in Svizzera e mi ha convinto di quanto fosse serio nel mettere insieme un programma di prim'ordine. Sarà divertente, ma è qualcosa che prenderò molto sul serio. So quanto sia competitiva la NASCAR Cup Series e sarà una grande sfida”.

Ovviamente, non vediamo l’ora di vederlo in pista!

Tra l’altro, sapevate che è anche il capo squadra di Kawasaki al MXGP 2022?