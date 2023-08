Kimi Raikkonen svela: 'Quando ero in F1 correvo in motocross, ma i team non lo sapevano'

Kimi Raikkonen è nato con la benzina nel sangue, e se qualcuno avesse ancora dei dubbi lo si capisce chiaramente dal retroscena svelato dallo stesso Iceman ai tedeschi di Speedweek.

Parlando con i colleghi teutonici, così come riferisce Gazzetta.it, l'ex campione del mondo 2007, ha svelato: “A volte prendevo parte a piccole gare per divertimento. A casa ho una piccola pista che utilizzo con i bambini. Non gareggio ad alto livello, ma utilizzo il motocross come parte della mia routine di allenamento, è sempre stato così durante tutta la mia carriera. Non ho idea di cosa pensassero in merito i miei team, semplicemente perché non ne abbiamo mai parlato“.

Iceman è sempre stato l'idolo dei tifosi proprio per le sue dichiarazioni a volte sopra le righe, e i suoi comportamenti spesso e volentieri disarmanti. Memorabile ad esempio è stato il Gp di Monaco del 2006 quando Raikkonen dopo un incidente andò dritto sullo yacht, ma anche quando passò 16 giorni da ubriaco durante il mondiale del 2013.

Dopo aver appeso i guanti al chiodo Kimi Raikkonen ha deciso di darsi al motocross, capo squadra della Kawasaki MXGP: “Quest’anno è arrivata la nuova moto ed è stato come ripartire da zero. In ogni caso ci siamo fatti trovare pronti. Ora tutto va come vogliamo”, ha detto a riguardo.

Parlando poi del suo pilota Romain Febvre, che sta regalando grandi soddisfazioni all'ex campione del mondo F1: “Romain sta andando molto bene ed ora sta vincendo diverse gare. Mitch Evans sta crescendo. Speriamo non ci voglia molto per avere due piloti davanti a tutti”.

Quindi l'ex pilota di F1 ha concluso: “Da bambino, giravo con una mini-moto Italjet dalla cilindrata di 50cc. Lì ho imparato l'equilibrio nel gestire la moto e in quel momento è nato il mio amore per gli sport fuoristrada e il motocross”.