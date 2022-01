Kimi Raikkonen si dà al motocross: sarà il capo squadra di Kawasaki al MXGP 2022

Il ritiro dalla Formula 1 di Kimi Raikkonen in seguito alla stagione 2021/2022 ha scosso molti amanti del motorsport: dopo 21 stagioni tra Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus e Alfa Romeo, Iceman ha salutato la griglia delle monoposto e, nelle ultime ore, ha annunciato che diventerà capo squadra di Kawasaki MXGP Factory per il 2022.

La notizia giunge da diversi media outlet, persino dal portale ufficiale della Formula 1, ai quali il pilota finlandese ha dichiarato: “Non è un segreto che il motocross sia stata la mia grande passione per molti anni, ma questa squadra non è quello che potresti chiamare il mio hobby. Lo prendiamo troppo sul serio per questo. Puntiamo all'eccellenza. Dopo il mio ritiro dalle corse attive, mi occuperò delle questioni strategiche del team in futuro”.

Raikkonen si è detto felice della chiamata da parte di Kawasaki e si occuperà della gestione della stagione MXGP 2022 per la ex Red Bull Ice One Husqvarna Factory assieme all’ex pilota MXGP Antti Pyrhonen. I piloti saranno, invece, il campione del mondo di motocross FIM 2015 Romain Febvre e il pilota britannico Ben Watson: mentre Febvre si riprende da una frattura di tibia e perone, Watson è un rookie e nuovo arrivato in Kawasaki.

Nel mentre, prende il via il nuovo campionato Formula E 2022.