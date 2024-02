Kimera svela l'SE038: 'La Lancia Gruppo B che tutti volevano ma che non è mai nata'

Kimera Automobili ha diffuso le prime immagini del progetto SE38, un successore numerico del notevole EVO37 basato sulla Lancia 037. Il nome "SE38" si riferisce al prototipo di rally AWD Gruppo B che Lancia aveva sviluppato internamente con il nome in codice SE038, un progetto mai giunto alla produzione di serie.

In passato vi abbiamo mostrato i vari progetti Kimera che comprendevano anche la EVO38, con la EVO andata sold out dopo poco tempo. Tuttavia, il teaser dell'l'SEO38 suggeriva una sorta di evoluzione rispetto all'EVO37. L'indicazione specifica di un "Gruppo B [racer] fa riferimento a un prototipo noto come "Mazinga", il terzo prototipo SE038. Questo prototipo, soprannominato Mazinga in omaggio a un manga giapponese di super robot dell'epoca, rappresenta un esperimento iniziale per trasformare la vincente Lancia Rallye (037) in un veicolo con trazione integrale.

Kimera Automobili afferma che l'EVO38 (che uscirà tra non molto) avrà forme più raffinate rispetto al prototipo grezzo Mazinga, ma manterrà la filosofia e lo spirito del leggendario team che ha portato l'eccellenza tecnica italiana nel mondo del rally. L'EVO38 presenterà una parte anteriore ridisegnata per ospitare la disposizione meccanica degli assi anteriori motori, con nuove soluzioni aerodinamiche per compensare tali modifiche. Sarà caratterizzato da nuovi condotti di aspirazione dell'aria laterali, un turbo più grande rispetto all'EVO37 (ecco i dettagli della Kimera EVO 037 al momento della sua presentazione) per migliorare il raffreddamento e aumentare la potenza. Gli scarichi del motore potente saranno elementi di uscita superiori che alimentano l'alettone posteriore, migliorando la fluidodinamica del restomod.

Ricordiamo che l'EVO37, con il suo motore twincharged da 2,1 litri a quattro cilindri, genera 500 cavalli. Il prototipo Mazinga invece avrebbe avuto una potenza di 700 cavalli, suggerendo che l'obiettivo per l'EVO38 potrebbe essere un'ulteriore aumento delle prestazioni. L'EVO38 sarà svelato il 22 febbraio, seguito da un altro progetto denominato K-39, promettendo ulteriori novità da Kimera Automobili nel mondo del restauro modificato.