Kimera presenta la Martini 7, un messaggio d'amore della Lancia 037 al mito

Kimera Automobili ha presentato la sua nuova versione della sua splendida Lancia 037, leggasi Martini 7. Si tratta della restomood della mitica Gruppo B che dominò i rally negli anni '80, con tanto di colori Martini.

Dopo che la Kimera 037 ha fatto sentire il suoi sound pazzesco, e dopo che il primo modello di Lancia 037 è stato consegnato, dal particolare nome di "Esmeralda", arriva la splendida riedizione con livrea Martini di una vettura iconica del mondo del motorsport.



Il team della piccola azienda cuneese è partito ancora una volta dal motore a quattro cilindri turbocompresso e sovralimentato da 2,1 litri, con l'aggiunta del telaio della Lancia Beta Monte Carlo. La potenza sviluppata è di 550 cavalli, quindi 50 in più rispetto a quelli della precedente versione, mentre il peso è di circa 1.100 kg, il che la rende una fuoriserie con un incredbile rapporto peso potenza di 0,5 CV per kg.



Si tratterà di fatto di un'auto da corsa a tutti gli effetti ma pensata per le strade di tutti i giorni, e a far divertire il fortunato possessore di uno dei 37 modelli prodotti sarà un cambio manuale con marce più corte rispetto a quello standard.



Come si può notare dalle immagini, nulla è stato lasciato al caso, a cominciare dal mastodontico portellone posteriore, che si apre attraverso un sistema di sgancio rapido fissato al paraurti. A spiccare su tutto è comunque la livrea Martini Racing con tanto di scritta "Campione del Mondo Rally" sul lato, giusto per non dimenticarsi mai di che auto abbiamo davanti.



Del resto la prima vittoria mondiale con la scuderia Martini arrivò nel 1983 proprio con la 037, ultima vettura a trazione posteriore in grado di ottenere il titolo iridato, lasciando poi spazio alla Lancia Delta S4 e alla Lancia Delta Integrale. E il prezzo? Per ora è top secret, ma si parla di almeno 200/300 mila euro, soldi più che spesi bene per co-tanta bellezza e potenza.