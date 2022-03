La Kimera EVO37 torna sull'asfalto dei rally con livrea Martini e Miki Biasion alla guida

La restomod della Lancia 037 ad opera di Kimera Automobili è stata accolta a braccia aperte dal pubblico, in quanto rivisitazione di una delle auto da corsa più iconiche nella storia del motorsport, nonché ultima WRC a trazione posteriore ad aver vinto un mondiale rally nella sua iconica livrea Martini.

Ebbene, dopo aver visto la Kimera EVO37 in azione sulle strade del Rally di Monte Carlo, adesso scenderà nuovamente in “pista” l’8 e il 9 di aprile in occasione del Rally di Costa Smeralda, dove l’auto sfoggerà proprio gli stessi colori con cui è diventata famosa, l’indimenticabile rosso-celeste-bianco Martini.

A Monte Carlo è stata guidata da Mario Isola e Petter Solberg, ma in questa circostanza alla guida della EVO37 ci sarà Miki Biasion, il pilota nostrano che nella sua carriera ha vinto ben due mondiali WRC, e nel 1983, 1984 e 1985 ha guidato anche la Lancia 037 originale. Miki conosceva tutti i segreti di quella vettura, e non ha caso è stato scelto dal team di Kimera Automobili per dare il suo contributo nello sviluppo dell’auto.

Per la prima volta quindi, la EVO37 sfoggerà una livrea Martini, con Kimera che è riuscita ad avere il permesso ti utilizzare non solo il logo del cocktail, ma anche quello di Sparco e Pirelli, con quest’ultimo che si trova a festeggiare il 150° Anniversario dalla sua nascita.

L’auto che vedete è la stessa che ha posato i suoi pneumatici sull’asfalto monegasco lo scorso gennaio, che prima ancora veniva utilizzata come modello per la ricerca e lo sviluppo, ma nel frattempo il costruttore ha iniziato anche la produzione della sua restomod, con il primo esemplare della Kimera EVO37 consegnato ad un cliente olandese a St. Moritz.