La prima Kimera EVO37 è stata consegnata: si chiama 'Esmeralda'

Dopo aver incantato gli spettatori del Rally di Montecarlo, la Kimera EVO37 è finalmente entrata in produzione, e lo scorso 26 febbraio, presso la boutique Chopard di St. Moritz, l'atelier italiano capitanato da Luca Betti ha consegnato l’esemplare 001 al suo legittimo proprietario, un appassionato e collezionista olandese.

Questa restomod della mitica Lancia 037 è ben diversa dai modelli visti durante le presentazioni. Nonostante le dimensioni ridotte dell’azienda, Kimera Automobili dispone di un configuratore virtuale avanzatissimo, che di fatto rende la EVO37 una delle auto maggiormente personalizzabili del pianeta.

Il cliente non deve recarsi in azienda, ma necessita soltanto di un visore per la realtà aumentata per trovarsi “teletrasportato” al cospetto della vettura, per iniziare a cucirsela addosso secondo i propri gusti. In questo caso il proprietario ha scelto una tinta in verde smeraldo scuro, con riflessi di una tonalità più chiara, mentre per gli interni ha optato per rivestimenti in Alcantara in tinta beige chiaro, con cinture che riportano le scritte “Martini Racing”, per ricordare e onorare il pedigree rallystico della Lancia 037 originale.

Kimera Automobili ha la tradizione di rinominare le sue vetture, e dopo l’esemplare 000 chiamato “Penelope”, dato il colore di questa creazione, la numero 001 di 037 è stata ribattezzata “Esmeralda”.

Il primo esemplare è quindi giunto nelle mani del felice proprietario, ma l’azienda è già al lavoro sulla seconda vettura che finirà in Spagna. Ricordiamo infatti che delle 37 unità previste per la restomod, 26 sono già state acquistate, con un prezzo che parte da 540.000 euro.