La Kimera EVO37 è andata sold out: a breve arriveranno la Evo38 e la K-39

Kimera Automobili, celebre per aver rivitalizzato lo spirito della Lancia 037 con la pregiata vettura sportiva EVO37 a produzione limitata, introdurrà due nuovi veicoli. Si tratta dell'aggiornamento della EVO38 e la K-39 che debutteranno nel 2024.

L'EVO38 si differenzierà dalla configurazione precedente, a trazione posteriore, con un sistema a quattro ruote motrici, richiamando lo stile delle auto da rally degli anni '80. Questo modello manterrà l'estetica di ispirazione Lancia, ma con un bodykit ridisegnato per migliorare flusso d'aria, distribuzione del peso e ventilazione. Inoltre verrà introdotto un turbocompressore più grande, una nuova disposizione degli scarichi, interni con un'ergonomia rivista e un'interfaccia dedicata per la gestione della trazione.

Il Kimera K-39, descritta come un "iper-restomod" progettata per le attività sportive, sarà caratterizzata da una carrozzeria più lunga e da componenti aerodinamici pronunciati. La K-39 potrebbe essere prodotta in numero molto limitato e offerta ai fortunati clienti con la classica livrea Martini Racing.

Entrambi i modelli sono stati presentati in anteprima al salone Autoclassica di Milano il 17 novembre, prima del lancio ufficiale nel 2024. Considerando l'esaurimento rapidissimo delle 37 unità dell'EVO37 (ecco il sound aggressivo della EVO37), è probabile che l'EVO38 e il K-39 saranno proposti con prezzi piuttosto elevati (considerando i 480.000 euro necessari per la EVO 37) e disponibilità molto limitate.