La Kimera EVO037 fa sentire la sua voce: sentite il sound della Lancia 037 restomod

In questo ultimo anno, il fenomeno delle restomod è letteralmente sbocciato e abbiamo assistito alla nascita di vetture davvero interessanti, tutte dedicate a glorie del passato. Tra le tante, una menzione d’onore spetta alla EVO037 di Kimera Automobili, una dichiarazione d’amore all’iconica Lancia 037. L’auto è stupenda, e sentite che sound.

La Kimera EVO037 infatti è un rifacimento in salsa moderna della Lancia originale, non solo in termini estetici ma anche meccanici, per questo anche il sound è molto simile alla gloriosa vettura da corsa, l’ultima trazione posteriore ad aver vinto un rally del mondiale. Grazie ad un nuovo video di NM2255 possiamo sentirne il sound durante l’evento Passione Engadina 2021 tenutosi in Svizzera, ed è un vero piacere per le nostre orecchie.

La restomod di Kimera Automobili si basa su una struttura tubolare derivata dalla Lancia Beta, coperta da una carrozzeria completamente in fibra di carbonio, al cui interno si nasconde un motore 4 cilindri da 2.1 litri costruito da Italtecnica su cui ha messo mano anche Claudio Lombardi, l’ingegnere che seguì personalmente lo sviluppo delle auto Lancia da competizione. Il nuovo motore eroga quindi 505 CV e 550 Nm di coppia massima, scaricati a terra sulle ruote posteriori attraverso una trasmissione manuale.

Non sarà facile vederne in giro, dato che ne verranno costruite soltanto 37 unità, con un prezzo di partenza di 480 mila euro. Quindi alzate il volume e godetevi il sound dei questa magnifica vettura.