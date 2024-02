Kimera 038 svelata: 'Ecco cosa sarebbe successo se Lancia non si fosse ritirata'

Kimera Automobili ha ufficialmente svelato la EVO38, la versione a trazione integrale della EVO37. L'azienda ha omaggiato ancora una volta le Lancia degli anni '80, a cominciare dalla mitica 037, l'unica RWD della storia che riuscì a battere le integrali appunto.

“Cosa sarebbe accaduto se la stirpe delle più iconiche e vincenti auto sportive costruite a Torino dal 1978 al 1992 non si fosse interrotta? - si domanda Kimera Automobili - quel prezioso patrimonio, per sua discendenza naturale, si sarebbe concentrato e sviluppato nella generazione di un erede, un’ultima evoluzione della sua specie”.



33 anni fa Lancia abbandonò per sempre il mondiale rally, togliendo il disturbo dopo una marea di successi e Kimera ha provato ad ipotizzare come avrebbe potuto proseguire la storia il glorioso marchio torinese, quindi un mix fra la 037 e la Delta a trazione integrale.

“EVO38 raccoglie e sublima questa eredità - spiega ancora l'azienda - il retaggio di un tempo in cui l’Italia era grande nel mondo, per ricordare a tutti dove sono nati i più begli oggetti della storia dell’automobile: in Italia, in Piemonte, a Torino”.



Luca Betti, numero uno di Kimera Automobili, aggiunge: “Queste automobili fanno parte del nostro dna, della nostra cultura, della nostra terra. Fanno parte della mia vita, da sempre. Mi emozionano. Oggi come da bambino. Andavo a dormire con il loro modellino e rimanevo incantato per ore a guardarle e tutt’ora, nonostante l’età e il tempo che è passato, non è cambiato nulla”.

Esteticamente la EVO38 appare appunto come un'evoluzione della già sontuosa EVO037, con un bodykit ridisegnato a cominciare dal paraurti con prese d'aria più grandi e il cofano con uno sfiato più profondo. I passaruota sono più larghi e più squadrati, e si notano inoltre dei nuovi cerchi in lega montati su pneumatici Pirelli P Zero.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche la EVO38 monterà un motore turbocompresso e sovralimentato a quattro cilindri da 2,1 litri con una potenza di ben 600 CV, quindi 100 CV in più rispetto all'EVO37. E' stato inoltre comunicato che come la EVO037 anche la nuova vettura sarà costruita in serie limitata. Il prezzo? Top secret, ma tenendo conto che l'erede costava 500mila euro, ci aspettiamo una cifra che possa superarla.



“EVO38 – conclude Kimera - è la definitiva progenie di una grande stirpe di vetture ideate per le corse e messe poi sulle strade. Automobili “pure”, analogiche e meccaniche, forgiate da estro creativo, artigianale, umano”. La presentazione ufficiale dal 26 febbraio al 3 marzo presso il Salone di Ginevra 2024.