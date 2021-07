Kia fa trapelare EV6 Air, EV6 Earth, EV6 Light ed EV6 Water, ma di che si tratta?

La transizione dai motori a combustione interna alla propulsione completamente elettrica sta investendo tutti i produttori di auto e anche Kia, tramite investimenti da vari miliardi di euro, ha palesato un ambizioso piano per trasformare la propria gamma di veicoli.

Tra i primi frutti di questo cambio di strategia troviamo la ottima Kia EV6, della quale abbiamo parlato approfonditamente alcuni giorni dopo la presentazione ufficiale. Adesso però sembra che oltre alle varie versioni GT-Line, First Edition eccetera, il brand abbia in serbo alcune sorprese per gli automobilisti europei.

Qualcuno ha appena scoperto che lo scorso 20 luglio la casa coreana ha depositato dei brevetti circa quattro nomenclature: EV6 Air, EV6 Earth, EV6 Light ed EV6 Water. Uno di questi ha già un allestimento in alcuni Paesi, ma per il momento non abbiamo altre informazioni sul loro significato.

Dando un'occhiata al sito ufficiale Kia per il Regno Unito scopriamo che la Kia EV6 Air rappresenta il modello base della gamma, il quale offre un pacco batterie da 77,4 kWh e una potenza di circa 230 cavalli inviati alle sole ruote posteriori. Il modello top va invece sotto il nome di GT-Line: in questo caso i 325 cavalli provengono da due motori, ma la batteria resta sui 77,4 kWh.

La EV6 Air ha raggiunto di recente anche la Spagna, ma rispetto agli automobilisti UK gli iberici possono scegliere tra due motorizzazioni: quella da 169 cavalli e quella da 230 cavalli. La situazione negli altri territori procede in modo particolarmente eterogeneo: giusto per fare un esempio, nei Paesi Bassi la EV6 Air non esiste neanche.

Mentre attendiamo chiarimenti da parte del brand orientale ci avviamo a chiudere tornando ad un modello dotato di motore termico: ecco le nuove immagini della Kia Sportage 2021, che a settembre arriva in Europa con un modello esclusivo. Per chiudere riavvicinandoci alla Kia EV6, non possiamo non mostrarvi le foto che abbiamo scattato ad un esemplare esposto a Milano per il MIMO 2021.