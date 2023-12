Kia, la strategia 'assurda' per cui sta trattenendo migliaia di auto in un parcheggio

Stanno facendo il giro del mondo alcuni scatti riguardanti migliaia di Kia ferme in un parcheggio. Stiamo parlando davvero di svariate vetture, immagini che a molti hanno fatto venire alla mente le migliaia di auto elettriche abbandonate in Cina.

In realtà i mezzi a marchio Kia non sono abbandonati ne in disuso ma sono semplicemente trattenuti. Si trovano di preciso in quel di Wolverton, nell'Ontario, un piccolo paesino dove ad oggi vi è parcheggiato un numero di Kia che soddisferebbe l'intera provincia canadese.

Ma cosa sta succedendo? Vi starete domandando giustamente voi e la vicenda non è poco chiara anche se numerosi portali online americani stanno cercando di indagare a fondo e sarebbero giunti alle stesse conclusioni. In poche parole si tratta di auto, molte delle quali già vendute, che i coreani non consegneranno se non a partire dal prossimo anno.

Si tratta di una strategia di vendita, così come spiegato da Vince Capicotto, responsabile di Kia Canada, parlando con la CBC: “Con il rallentamento globale delle vendite Kia Canada vuole 'controllare' le vendite all’ingrosso e al dettaglio del 2023 per non mostrare dei risultati eccessivi. C'è un alto rischio – ha aggiunto il manager - che il quartier generale di Kia non fornisca a Kia Canada le risorse necessarie per il 2024 se superiamo le prestazioni del bilancio del 2023 ad un ritmo troppo alto".

Tutto chiaro quindi? Kia non può superare determinati parametri prestazionali per l'anno che sta per concludersi, pena un 2024 di magra, di conseguenza i proprietari in attesa delle vetture dovranno aspettare il primo gennaio affinchè il tutto si sblocchi.

Si tratta ovviamente di una mossa frustrante per gli acquirenti canadesi visto che molti degli stessi aspettano da mesi la loro auto, alcuni addirittura anni. Non stiamo parlando di una Ferrari Purosangue, in consegna dal 2026, ma di un'auto senza dubbio molto meno esclusiva, con tutto il rispetto.

“Sto aspettando un'auto da un anno e mezzo e la tengono in un parcheggio solo per far sembrare le vendite più basse? Che diavolo?", commenta giustamente l'acquirente Brian Olmstead alla CBC, che ha comprato una Kia EV6 nel 2022 e che sta ancora aspettando che gliela consegnino. Tra l'altro tale situazione si ripercuote sui concessionari, che devono far fronte a continui clienti frustrati, oltre ad annullamenti degli ordini.