Kia Stinger si prepara all'addio? Possibile stop produzione nell'aprile 2023

Già dallo scorso maggio si parla del possibile abbandono di Kia K5 e Stinger, sedan che non stanno vendendo come la società sudcoreana sperava. Le indiscrezioni al riguardo sono tornate proprio in queste ore, dato che anche i media nazionali del mondo automotive parlano di una fine produzione ad aprile 2023 per la Stinger.

La berlina sportiva, secondo quanto riportato da Auto Times, non rientrerebbe più nei piani di Kia: nel corso del 2022, del resto, avrebbe venduto solo 1.499 unità da gennaio a settembre in Corea del Sud, in calo del 39,1% su base annuale. Kia ha poi spostato 6.643 unità negli Stati Uniti, vendendone più di 1.000 in un mese soltanto due volte. Per essere un’automobile capace di vendere più di 13.000 unità all'anno in media, si tratta di un calo importante.

Le vendite eccezionali in Australia non sembrano bastare alla casa automobilistica per pensare di tenere in produzione la berlina ad alte prestazioni, complice la forte transizione verso l'elettrico in tutta la sua gamma. Sono proprio questi due fattori, ovvero passaggio a elettrico e forte calo delle vendite, a convincere Kia della necessità di abbandonare la Stinger per focalizzarsi su altri modelli, come il crossover elettrico EV6 GT già considerato dal lead designer di Kia come l’erede della stessa Stinger.

Ora come ora restano però indiscrezioni e non ci sono conferme in merito alla fine della sedan. Come sempre, vi terremo aggiornati.

Parlando sempre di Kia, lo scorso luglio abbiamo seguito il lancio ufficiale del Kia XCeed 2023.