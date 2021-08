Il nuovo Kia Sportage sarà anche ibrido plug-in: autonomia e potenza del SUV elettrificato

Il prossimo mese di settembre sarà particolarmente “caldo” per Kia. Il produttore coreano ha infatti diverse novità da presentare all’IAA Mobility di Monaco, compreso il nuovo Sportage 2022 esclusivo per l’Europa in configurazione ibrida plug-in.

L’evento si terrà dal 7 al 12 settembre a Monaco di Baviera e per l’occasione verrà presentato ufficialmente il nuovo Kia Sportage ibrido plug-in (PHEV). Il SUV inoltre è stato per la prima volta, in 28 anni di storia, realizzato esclusivamente per il pubblico europeo. Il nuovo Sportage PHEV avrà un’autonomia Full Electric di 56 km, al termine dell’energia invece si attiverà un motore termico T-GDI da 1,6 litri sviluppato da Kia. Il motore elettrico, a magneti permanenti, è da 66,9 kW ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 13,89 kWh.

Anche se non è una novità assoluta, poiché l’abbiamo già vista dal vivo al MIMO 2021, a Monaco Kia porterà anche la nuova EV6, crossover totalmente elettrico che condivide moltissime delle sue tecnologie con l’avanzata Hyundai Ioniq 5. Se siete fra i fortunati che saranno all’IAA Mobility di Monaco, potrete trovare Kia in Odeonsplatz in uno spazio dedicato e aperto dalle 14:00 alle 20:00 il 7 settembre, dalle 10:00 alle 20:00 dall’8 all’11 settembre e dalle 10:00 alle 17:00 il 12 settembre.