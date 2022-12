Kia Sportage choc: prende fuoco in 90 secondi in un nuovo video

La Kia Sportage è stata catturata in un video che ha fatto il giro del web e che mostra la stessa auto sudcoreana mentre prende fuoco nel giro di pochi istanti. Il filmato è stato pubblicato su Reddit e ha come “protagonista” un modello della generazione 2017-2021.

A catturare l'evento è stata una telecamere di sicurezza che mostra una Kia Sportage fermarsi a un semaforo. A un certo punto, da sotto il cofano, inizia a uscire del fumo di colore bianco e ovviamente spaventati i due occupanti ben pensano di lasciare la propria auto, uscendo in strada. Nel giro di una ventina di secondi il fumo è divenuto ancora più denso, il che ha lasciato presagire il disastro che si sarebbe verificato di lì a pochi secondi.

I due proprietari, nel frattempo, sono andati a cercare degli estintori, ma nel giro di 90 secondi circa la Kia Sportage, da gennaio in Italia col modello 2022, appare avvolta dalle fiamme, dopo l'incendio propagatosi dal motore. Difficile capire nel dettaglio cosa sia successo, ma è vero che negli Stati Uniti, come sottolinea TheDrive, sono stati moltissimi gli interventi e i richiami su questa generazione di Sportage.

A riguardo l'NHTSA ha fatto sapere che questo modello di Kia, a cui è stato sostituto il motore, ha avuto problemi con i tubi di scappamento perché collegati male durante la fase di riparazione e ciò ha provocato diversi casi di incendio a causa della fuoriuscita di benzina. Per altri addetti ai lavori, invece, non è da escludere che il rogo sia stato causato dall'elettronica, anche in questo caso giudicata difettosa, a cominciare dal controllo elettrico idraulico, arrivando fino al cablaggio del gancio di traino opzionale, considerati entrambi a rischio cortocircuito.

Fortunatamente i due passeggeri dell'auto sono riusciti a salvarsi, uscendo indenni e senza un graffio: evidentemente devono essersi allarmati vedendo qualche spia sul cruscotto, o magari sentendo un odore strano. Una fuga repentina che ha salvato loro la vita. Ovviamente non è la prima volta che un'auto prende fuoco e recentemente aveva fatto scalpore la Tesla Model S incendiata per cui ci sono voluti 45.000 litri d'acqua per spegnerla.