Sarà così la nuova Kia Sportage 2025? Restyling in arrivo per il SUV best seller

L’attuale Kia Sportage, con addosso ricamata la nuova identità futuristica del brand sudcoreano, si può definire senza alcun dubbio un successo, ma come cambierà in futuro?

Il SUV Kia dovrebbe guadagnare un piccolo restyling nel corso del 2025 e Dimas Ramadhan, l’artista dietro il canale YouTube Digimods DESIGN, ha già provato ad anticipare le sue forme tramite render. Secondo il lavoro di Ramadhan, la nuova Sportage potrebbe ottenere dettagli presi in prestito dalla recente Kia Sorento a 7 posti presentata a dicembre 2023, anche se fari anteriori e posteriori verrebbero ovviamente adattati alle dimensioni più compatte del SUV.

Se Kia applicherà davvero questi cambiamenti nel 2025 o nel 2026 lo scopriremo con il passare del tempo, ciò che sappiamo oggi è che per il brand è stato un 2023 da record. In Europa ha venduto 572.297 unità secondo i dati ufficializzati dall’ACEA (European Automobile Manufacturers Association), con una crescita del 5,4% rispetto al 2022. Il market share di Kia nel vecchio continente si è confermato solido, al 4,5%. A guidare questo successo è stato proprio il best seller Sportage, capace di piazzare 165.354 unità in Europa; la famiglia della Ceed invece ha venduto 87.246 unità, la Niro altre 73.582 vetture. In totale le auto Kia elettrificate (Full Hybrid, Plug-in Hybrid e BEV) vendute nel 2023 nel vecchio continente sono state 217.145, delle quali 80.999 alimentate solo a batteria. La Niro EV infatti ha venduto 40.074 unità, 36.195 invece sono quelle derivate dalla EV6. La EV9 a 7 posti guidata in anteprima ha piazzato 2.843 unità nonostante l’uscita sul mercato avvenuta a fine anno, infine la e-Soul ha venduto 1.887 unità.

Per festeggiare un ottimo 2023, a fine anno Kia ha lanciato la Sportage Special Edition con dettagli esclusivi - quali i cerchi in lega sportivi da 19 pollici e la tinta carrozzeria Wolf Grey.