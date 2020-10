Kia si rilancia pensando al futuro: ecco come sarà il nuovo logo

Nel corso degli ultimi tempi Kia sta andando alla grande, specialmente nel mercato statunitense. Oltreoceano il marchio coreano ha lanciato un buon numero di ottimi veicoli come il crossover Telluride, la berlina K5, il Seltos, la Sorento aggiornata e tanto altro.

Adesso però abbiamo scoperto che tutto questo ribollire di prodotti è soltanto l'inizio di una strategia più ampia, e ad affermarlo è Ho Sung Song, il CEO di Kia global. Il dirigente si riferisce all'idea come "Piano S" (la S sta shift, che si riferisce al passaggio alle elettriche), il quale verrà spiegato a livello comunicativo verso l'inizio del prossimo anno. Stando a quanto riportato da Automotive News pare che Song voglia un marchio con appeal "più dinamico, con più stile e inventiva", e ovviamente l'enfasi ricadrà sull'elettrificazione della gamma. Da questo punto di vista Kia promette una lineup di prodotti consistente in 11 auto elettriche prima del 2025 finanziata con un investimento da 25 miliardi di dollari.

"Dobbiamo prepararci a contromisure avanzate in ogni aspetto. Proveremo a rimodulare la nostra offerta per un nuovo target tipo con un rilancio del brand." Queste le parole pronunciate da Song nel corso di una recente intervista.

Le imminenti EV della casa coreana si muoveranno su di un'architettura completamente nuova e non troppo costosa, denominata Electric-Global Modular Platform (E-GMP) e condivisa con Hyundai. Come avrete già intuito si tratta di una piattaforma particolarmente duttile, e verrà pertanto utilizzata su decine di veicoli. L'obiettivo di Kia è quello di portare almeno al 20 percento le vendite di EV all'interno del totale, mentre per la fine del 2029 il piano è ancora più ambizioso.

Come potete notare dalle immagini in calce, il nuovo logo Kia prende le lettere tradizionali del marchio e le rende più nette e "corsive". Il look generale è sicuramente molto moderno, e dal nostro canto non vediamo l'ora di salire a bordo del primo modello sorto da questa filosofia.



Tornando al presente vi rimandiamo alla nuova Kia Picanto 2020: la citycar si aggiorna con una iniezione di tecnologia. Interessante anche la nuova Kia Stonic, che porta in strada un motore mild-hybrid e il cambio a doppia frizione.