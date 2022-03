Kia vi ricarica la EV6 a casa anche senza wallbox: partnership con Currently

Quando si parla di mobilità elettrica uno dei principali dubbi del pubblico riguarda la mancanza di infrastrutture di ricarica. Non tutti possono installare wallbox casalinghe e recarsi fisicamente a una colonnina può essere scomodo, per questo motivo stanno spopolando i servizi di ricarica a domicilio.

Uno di questi si chiama Currently, che grazie a delle batterie portatili ad alta densità è in grado di portarvi la ricarica direttamente a casa oppure dove preferite, se magari rimanete a secco durante un tragitto. Kia ha deciso di sponsorizzare questo servizio negli USA stipulando una nuova partnership: chi acquista una nuova Kia EV6 negli Stati Uniti può usufruire dei servizi Currently per due mesi senza costi aggiuntivi, gratuitamente.

Il servizio in collaborazione con Kia è attivo dal 1 marzo scorso e funziona tramite l'app mobile di Currently, all'interno della quale è possibile richiamare la ricarica in mobilità grazie alle mappe e al GPS. Certo si tratta di servizi ancora poco diffusi, basti pensare che le città in cui è attiva Currently si contano sulle dita di una mano: parliamo di Los Angeles, San Francisco, San Jose e Dallas.

In Italia è disponibile un servizio simile chiamato E-GAP che arriva a domicilio entro 90 minuti (a Roma, Milano e Bologna) e ha i seguenti prezzi: 20 euro per 30 minuti di carica a 10 kW, 25 euro per 45 minuti di ricarica a 20 kW e 30 euro per 60 minuti di ricarica a 30 kW. Ricaricando con più calma, fino a 6 ore, i prezzi diventano 18, 23 e 28 euro. Per saperne di più: cos'è E-GAP?