Kia Ray EV, la piccola elettrica da meno di 20mila euro che sta andando a ruba

L'azienda sudcoreana Kia ha recentemente lanciato sul mercato un nuovo modello di auto: si chiama Ray EV, e come facilmente intuibile si tratta di una vettura elettrica. E' stata messa in commercio nel corso della settimana che si chiude oggi e il suo prezzo è alquanto interessante.

La Kia Ray EV è infatti acquistabile a meno di 20mila euro, ma aspettate ad esultare: purtroppo la sua vendita è riservata solo alla Corea del Sud. Obiettivo di Kia è quello di mettere in commercio una piccola Kei Cars, modelli di auto che spopolano in Giappone, cercando così di rispondere alle esigenze di elettrificazione della popolazione locale.

I più attenti sapranno senza dubbio che la Kia Ray non è un'auto nuova visto che il modello a benzina esiste da ben 12 anni, precisamente dal 2011, ma l'azienda ha ora deciso di riproporla in versione green, appunto con una motorizzazione elettrica e un restyling estetico.

E il lancio è stato un grande successo visto che la piccola monovolume coreana ha già superato le 6.000 prenotazioni, numero che ha decisamente migliorato le previsioni anche più ottimistiche della stessa Kia. L'azienda, infatti, aveva stimato prenotazioni per 4.000 modelli entro la fine del 2023, ma continuando a questo ritmo si “rischia” di doppiare quella cifra.

Ma scopriamo qualche dettaglio tecnico di questa compact car asiatica, a cominciare dalla batteria, un modello LFP, acronimo di litio-ferro-fosfato, dalla capacità di 35,2 kWh e che permette un'autonomia superiore ai 205 km, che diventano addirittura 233 se si viaggia a velocità ridotta in città. I tempi di ricarica non sono dei più brevi, visto che dal 10 all'80 per cento servono 40 minuti, ma in ogni caso chi ha la fortuna di avere la colonnina in casa non deve preoccuparsi più di tanto. Associato troviamo un motore elettrico da 86 cavalli e 147 Nm di coppia.

Per quanto riguarda l'aspetto estetico, stiamo parlando di un'auto da 3,9 metri di lunghezza per un'altezza di 1,7, disponibile con versioni da 1, 2 o 4 posti. Esteticamente il riferimento alle Kei Car è evidente, ed è molto interessante il frontale bombato con i due fari Led ai lati e il logo Kia in bella vista in mezzo.

La casa sudcoreana è senza dubbio una delle aziende del settore più interessanti dal punto di vista del design, così come dimostrato anche dalla Kia EV5, nuovo SUV compatto 100% elettrico presentato un mese fa.